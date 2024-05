Morgagni, grande festa dell’Atletic Frampula. Incredibile: 1.600 spettatori allo spareggio

Uno spareggio memorabile, quello nel quale l’Atletic Frampula ha conquistato la promozione in Seconda Categoria superando il Bagnolo 2-0. Mercoledì sera lo stadio Morgagni ha vissuto una serata eccezionale nell’ultimo atto del campionato di Terza Categoria che le due squadre avevano concluso appaiate. Nessuno poteva immaginare che la tribuna del vecchio stadio forlivese potesse presentare un colpo d’occhio da anni sconosciuto. Tutti i seggiolini occupati, con tanti spettatori costretti a rimanere in piedi: oltre 1600 tifosi hanno assistito al match, circa il doppio rispetto alla serie D di questa stagione (l’ingresso era a offerta libera). Segno di una grande mobilitazione nei due paesi, e conferma che coinvolgere tanti giocatori locali paga in termini di entusiasmo e attaccamento. Mercoledì si sono riviste scene che hanno ricordato le finali del vecchio campionato amatoriale dell’Arci, con le squadre dei circoli o dei bar seguite da un pubblico eccezionale.

È stato davvero come tornare indietro nel tempo: una serata di pioggia all’inglese, numeri dall’1 all’11. Prima del match l’abbraccio tra i due mister Massimo Calmanti e Marco Montalti, da buoni amici. Tra i tanti spettatori, con gli occhi lucidi, assieme al presidente Massimo Ravaioli, ci sono Ettore Venturelli e Giovanni Raffucci che fondarono il Bagnolo nel lontano 1977. Sull’altra sponda Pierluigi Giorgioni, Bruno Spazzoli, Marco Govoni, che, col presidente Denis Alocchi, appena dieci mesi fa, hanno pensato di mettere in piedi la nuova squadra e mai avrebbero immaginato di vivere una serata così. L’ingresso in campo delle squadre è stato accolto da uno scintillio di mortaretti, tamburi e fuochi artificiali da serie A.

La partita ha visto prevalere la freschezza dell’Atletic Frampula che ha avuto la meglio rispetto all’esperienza del Bagnolo. L’1-0, all’11’, è firmato da Diego Fabbri bravo a metter dentro un diagonale imprendibile dalla destra. Sul finire del primo tempo, prima Orioli manca il raddoppio facendosi ipnotizzare dall’estremo difensore Urbini, poi il colpo di testa di Riceputi del Bagnolo è messo in angolo con una prodezza di Basso. A inizio ripresa, poi, ancora Fabbri centra il 2-0 chiudendo in pratica il match. Nel finale il Bagnolo ha chiuso anche in dieci per l’espulsione di Calmanti. Potrà riprovarci nei playoff.

Questo il tabellino dello spareggio. Bagnolo: Urbini; Bagnolini (Legane), Di Marco; Riceputi (Masini), Spighi, Bentivogli; Bourkadi (Pedota), Serri (Scaioli), Casamenti, Ciardi (Manieri), Calmanti. A disp.: Fagnocchi, Fiordellisi, Haxhi, Valentini. All.: Calmanti.

Atletic Frampula: Basso; Briganti, Turroni; Spazzoli, Persiani, Rossi (Manfredi); Nasolini (Zampighi), Pruni, Orioli (Giorgioni), Fabbri (Padovani), Ravaioli (Milandri). A disp.: Alocchi, Guarino, Leonessi, Zaccarini. All.: Montalti.

Reti: 11’ pt, 1’ st Fabbri.

Arbitro: Poggi di Forlì (Calabrese, Caminati).

Espulso: Calmanti (43’ st).