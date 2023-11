Muggiò, ultimo cambio. Arriva mister Di Gioia

C’è anche chi aveva un poco previsto tutto questo sulla scorta dei risultati sempre negativi del Muggiò. E alla fine così è andata. Da lunedì sera (o almeno quando la società lo ha ufficializzato attraverso i suoi canali social) Francesco Natobuono non è più l’allenatore della squadra brianzola militante nel girone B di Eccellenza. Al suo posto il direttore generale Jacopo Colombo ha chiamato Stefano Di Gioia che ebbe con sé già nelle precedenti esperienze di Sesto San Giovanni e quella più recente, risalente alla stagione 202223 in serie D a Seregno. Che sappiamo com’è andata a finire, con la salvezza, sudatissima, sul campo ai playout contro il Breno, poi le vicissitudini culminate con la mancata iscrizione della squadra a qualsiasi campionato. Di Gioia quindi torna nell’arena, ieri ha diretto il suo primo allenamento prendendo contatto con una squadra partita alla grande, in testa dalla seconda giornata fino alla quinta e poi finita in un folle vortice negativo con sei sconfitte nelle ultime sette gare e il successo che oramai manca da oltre 50 giorni. Una squadra che necessariamente cambierà volto già a partire dai prossimi giorni vista la riapertura delle liste di trasferimento. "Molti sono sotto esame, mi aspetto di vedere qualcosa di diverso in queste 2-3 settimane. È il momento di capire chi ci tiene e chi no" dice il presidente Luciano Pace, molto legato (anche personalmente) a Natobuono "…che resta un pezzo importante della nostra storia. Ricordiamo che prese il Muggiò quando era in Prima Categoria…". Poi Pace parla di questo girone di andata a doppia velocità, "Penso che l’inizio di ogni campionato non sia attendibile al 100%, che c’è chi è più pronto, chi meno. Ma non credo sia questo il punto. L’organico è attrezzatissimo per fare bene e lo ha dimostrato. Dopo la sconfitta con la Leon abbiamo perso sicurezza in noi stessi. Il fattore psicologico ha pesato. Il cambio dell’allenatore penso sia un booster importante nel senso che rivitalizza un po’ tutto, azzera le gerarchie, ora tutti devono dare qualcosa in più". L’esordio di mister Di Gioia è fissato per domenica a Giussano dove non si sta molto meglio; per Bertoni, tra l’altro ex Muggiò, sono quattro i ko nelle ultime cinque uscite. Chi perde, precipita…