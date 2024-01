Mulazzo pronto a ripartire contro l'Atletico: una sfida difficile in vista

Qualche volte nella vita bisogna anche fingere e a questa filosofia di vita la squadra del Mulazzo si è subito adeguata anche perché è controproducente continuare a rammaricarsi. I discorsi sono una cosa, il campo è un’altra. I rossoblù, dopo aver subito lo sgambetto, si sono subito rialzati e senza nemmeno guardarsi le ferite hanno ripreso la loro corsa a ostacoli. Domani alle 15, la barriera da superare si trova aull’Henderson di Lucca, contro la compagine di casa dell’Atletico. I rossoneri nell’ultimo turno, con un gol del suo cannoniere Alberto Berrettini (8) hanno rimandato sconfitto il Corsanico.

"È necessario ripartire – asserisce mister Stefano Strata – perché tanto il campionato volta pagina e anche noi dobbiamo adeguarci. Siamo pienamente consapevoli di dover affrontare un avversario ideato e costruito per assicurarsi l’area degli spareggi-promozione. Per questo ce lo aspettiamo determinato, ma noi lo dovremo essere altrettanto. La loro determinazione devrà essere anche la nostra perché siamo arrabbiati e abbiamo anche noi la necessità di riprendere a far punti, sapendo che le difficoltà saranno le stesse di domenica scorsa se non maggiori. Per questo metto in conto che ci aspetta una partita difficilissima".

Non sono della trasferta Manenti e Leri, sicuro l’impiego del neodottore Gabriele Rossi (complimenti redazione).

Ebal.