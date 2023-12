Muro Poggibonsi, Figline ci prova. Alla fine non la spunta nessuno. Ma il pareggio accontenta tutti

FIGLINE 1965

0

POGGIBONSI

0

FIGLINE 1965: Pagnini, Dema, Banchelli, Cavaciocchi (62’ Caggianese), Sabatini, Ficini, Zellini (85’ Bonavita) Sesti, Diarra, Torrini, Zhupa (60’ Fiore). All. Tronconi

POGGIBONSI: Pacini, Mazzolli, Motti (44’ Purro), Vitiello, Bigica (60’ Camilli), Bigozzi (86’ Corcione), Barbera (52’ Marcucci), Borri, Di Paola, Cecconi, Martucci. All. Calderini

Arbitro: Ercoli di Fermo

Angoli: 6-7

Ammoniti: Sabatini, l’allenatore Calderini (proteste), Pacini, Mazzolli, Torrini, Sesti, Camilli

Il Figline getta il cuore oltre l’ostacolo per regalare ai tifosi la vittoria, da mettere sotto l’albero. Contro un Poggibonsi tornato a brillare niente strenna da tre punti. Alla fine è solo un pareggio che muove la classifica e tiene alto il morale alla squadra di Tronconi che chiude in bellezza il girone di andata con 25 punti in classifica, posizione più che ottima per una matricola. La cronaca. Al 3’ Figline pericoloso con Banchelli che serve alla perfezione Zhupa che cicca maledettamente la palla. Risponde il Poggibonsi con un tiro velenoso di Bigica che Pagnini devia in angolo. Al 12’ Banchelli dal limite calcia in direzione dell’incrocio, provvidenziale deviazione di Borri in calcio d’angolo. Alla mezz’ora ci riprova Bigica ma Pagnini fa buona guardia.

Nei minuti iniziali di ripresa gli ospiti si rendono pericolosi con un colpo di testa di Vitiello che termina sopra la traversa. Al 73’ una punizione di Mazzolli accarezza la traversa. Al 79’ Zellini dentro l’area scivola sprecando da buona posizione un’occasione. Il Figline insiste e solo al 93’ si rende pericoloso con una punizione di Sesti che sorvola la traversa. La sfida si chiude a reti bianche, risultato che accontenta un po’ tutti. Al triplice fischio scambio di auguri natalizi: anche questo è un buon risultato.

Giovanni Puleri