Nasce il Cervia United. Fusione con la Del Duca

Si chiamerà Cervia United e giocherà in Promozione. L’allenatore sarà un volto noto della piazza cervese, ovvero Davide ‘Momo’ Montanari. Il Cervia United è la somma della fusione fra il glorioso As Cervia 1920 e la Del Duca Grama, a propria volta unione della Ribelle di Castiglione di Ravenna col Del Duca e la Grama. Lunedì 27 maggio, alle 19, alla Darsena del Sale di Cervia, verrà presentato il nuovo progetto, che potrebbe avere in Claudio Montanari, ex dirigente del Cervia ed ex presidente del Gambettola, il nuovo ds. Prima squadra, ma anche settore giovanile saranno i due capisaldi. Scompare però l’As Cervia (primi vagiti nel 1927 al campo del lavatoio fra viale Oriani e via Montegrappa; prime gare al nuovo stadio dei Pini nel 1939; primo campionato federale con 8° posto in Prima divisione nel 45-46), ovvero uno dei club più longevi e blasonati del panorama calcistico locale, passato alla storia, e catapultato sulla ribalta nazionale, dal 2004 al 2006, in Eccellenza e serie D, per le imprese dei ‘Campioni’ e del reality show proposto da Mediaset.

Il Cervia ha disputato 14 campionati consecutivi di serie dal 58-59 al 71-72, e altri 14 di fila in Eccellenza dal 91-92 al 2004-05, anno del ritorno in D. Fatale è stata l’amara retrocessione di quest’anno, con l’ultimo posto in Promozione. La Del Duca Grama invece si è brillantemente classificata al 9° posto senza mai rischiare di essere coinvolta nella zona calda. A guidare la nuova squadra sarà dunque ‘Momo’ Montanari, una garanzia per la crescita dei baby, protagonista della cavalcata del Del Duca dalla Seconda categoria alla Promozione e, successivamente, dello sbarco in Eccellenza con la Del Duca Grama, per complessivi 13 campionati di fila. Il tecnico cervese è reduce dall’esonero sulla panchina della Savignanese, prima della retrocessione in Promozione.