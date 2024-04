Nasce LND Quarto Tempo. Il pallone che cambia

La Lega Nazionale Dilettanti fa squadra, supera il concetto di Terzo Tempo, e si proietta nel futuro. La grande famiglia del calcio dilettantistico organizza un momento d’incontro tra tutti i protagonisti dell’universo del calcio di base: dal 17 al 19 maggio a Lanciano Fiera, dirigenti federali, società, tesserati, sportivi e partner commerciali si ritroveranno tutti insieme per fare sistema con “Quarto Tempo - L’innovazione del calcio dilettantistico”. Un vero e proprio laboratorio in cui verranno discussi temi cruciali con workshop e tavole rotonde proposte dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Alla presentazione c’erano istituzioni politiche e sportive, a cominciare dal Presidente FIGC Gabriele Gravina e dal Presidente LND Giancarlo Abete. E poi il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico FIGC Vito Tisci, i consiglieri federali in quota LND Francesco Franchi e Florio Zanon, il Presidente della Lega Pro Matteo Marani, il Vicepresidente FIGC Daniele Ortolano, il Presidente dell’AIA Carlo Pacifici, i Vicepresidenti dell’AIAC Giancarlo Camolese e Francesco Perondi, per la Divisione Serie B femminile Laura Tinari, il Coordinatore del Dipartimento Interregionale LND Luigi Barbiero, il Presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini, i Vicepresidenti della LND, il vicario Christian Mossino, Giulio Ivaldi e Gianni Cadoni, i Presidenti dei vari Comitati Regionali.

"Siamo una grande associazione che per funzionare come tale deve rafforzare i suoi livelli di coesione interna, di capacità di confronto e di dialogo oltre a condividere una progettualità - ha sottolineato Abete - L’obiettivo di questi tre giorni è ritrovarci insieme a tutte le componenti del mondo federale e di quello istituzionale per fare massa critica e cercare soluzioni sul versante delle tematiche che ci riguardano direttamente per lo sviluppo del calcio dilettantistico". "Quarto Tempo rappresenta un’occasione per riaccendere i riflettori su una delle dimensioni più belle del nostro sport, quella che ci permette di valorizzare la socialità e il territorio spiega Gravina -. L’idea di creare un laboratorio dove trovare insieme le risposte ad alcune delle sfide più importanti per il calcio è un’intuizione particolarmente felice della LND, che conferma grande senso di responsabilità e capacità nel fare sistema".

L’evento che richiamerà addetti ai lavori da tutta Italia sarà così strutturato: workshop e convegni con Professionisti ed esperti del settore che affronteranno tutti temi principali del calcio di base, dall’impiantistica sportiva e sicurezza, alla riforma dello sport, vincolo sportivo, sostenibilità socio-ambientale, inclusione e antidiscriminazione, strumenti per attrarre risorse, salute e benessere, sviluppo calcio femminile e calcio a 5, il calcio digitale e il beach soccer, servizi alle società e tanti altri argomenti sensibili per il calcio di base. Attenzione anche su LND Agorà,un problem solving creativo, che supera le regole comuni stabilite con un impegno intenso. Per la prima volta le delegazioni dei Comitati regionali LND si ritroveranno insieme per confrontarsi e trovare le soluzioni alle sfide del futuro del calcio negli interessi delle società sportive affiliate.