NAZIONALE. Da Cortona alla maglia dell’Under 20. Angori pronto a sfidare la Romania

Ha lasciato gli allenamenti del Pontedera per andare a vestire la maglia azzurra della Nazionale italiana Under 20. Si tratta di Samuele Angori, difensore cortonese classe 2003, di proprietà dell’Empoli e protagonista di un’ottima stagione a livello personale con il Pontedera. Il 20enne originario della Fratta Santa Caterina, con trascorsi anche a Torino e Perugia, è stato convocato in azzurro per la sfida in casa della Romania dal ct Bollini in occasione della Elite League che vede l’Italia al comando della classifica, a più due sulla Germania. Calcio di inizio questo pomeriggio alle ore 18.