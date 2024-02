Nazionale di San Marino. Benedettini e Simoncini ai saluti

Stesso ruolo e stesso giorno in cui decidono di dire addio alla Nazionale. San Marino così, in un colpo solo, perde due numeri uno. Si tratta di Aldo Junior Simoncini ed Elia Benedettini che ieri, via social, hanno annunciato entrambi di non mettersi più addosso, da qui in avanti, la maglia della propria Nazionale. Trentasette anni Simoncini e 64 presenze per lui nella nazionale maggiore, più una decina a livello ’under’. "Una decisione presa serenamente – scrive – consapevole di aver sempre fatto e dato il massimo per difendere i colori del mio paese nel modo migliore. Elencare tutte le persone che vorrei ringraziare non è possibile". "Mi sono divertito – scrive Benedettini – come un bambino in un parco divertimenti. Non mi dimenticherò mai tutte le avventure, i viaggi, i ritiri e le battaglie sul campo con i miei amici di una vita. Voglio un infinità di bene a ognuno di loro. Sento dentro di me una incontrollabile energia positiva che ha voglia di cambiare".