Nazionale san marino. Scatta la prevendita per l’amichevole contro Cipro In vendita i biglietti per l'amichevole tra San Marino e Cipro il 11 giugno al San Marino Stadium. Prezzi da 10 a 5 euro, con riduzioni per over 65 e disabili. Entrata gratuita per under 12. Acquisto online o nei punti vendita autorizzati.