Negli Juniores prima vittoria per il Cerrè Sologno. L’Abc Canossa mette sotto anche lo Sport Club Casina. Sorpresa negli Amatori: già fuori il Pratissolo

Prima vittoria in questo Torneo della Montagna Juniores per il Cerrè Sologno: 2-1 sul Casina, che è al secondo kappao di fila. Per il Cerrè a segno Rovina e Gorzanelli, per il Casina gol di Benvenuti.

Nel girone A questa la situazione (le ultime tre vengono eliminate): Montalto 7, Tricolore Carpineti 6, Cervarezza 4, Casina 3, Cerrè Sologno 3, Borzanese 0. Nel girone B vittoria piena dell’Abc Canossa, i campioni in carica: un 3-1 sullo Sport Club Casina.

A segno Mounabih, Terzi e Paltrinieri, mentre per lo Sport Club sigillo di Lo Masto.

La classifica del gruppo B: Canossa 6, Gatta 4, Roteglia 3, Baiso 3, Castelnovo 1 e Sport Club Casina 0.

Solo la prima e l’ultima, però, hanno disputato tre gare, tra recuperi e posticipi il quadro non è completo.

Una novità importante per quanto riguarda il Torneo della Montagna Amatori. Sono stati già eliminati ai gironi i campioni uscenti del Real Pratissolo.

Coppola del Real Scandiano ha firmato l’1-0 dei suoi proprio sul campo del Pratissolo.

Il derby San Cassiano-Baiso è stato invece rinviato a martedì. Questo il gruppo A: San Cassiano 7, Real Scandiano 6, Salvaterra 5, Pratissolo 1, Baiso 0 (passano ai quarti le prime tre).

Nel girone C due vittorie nette e pesanti. Tondo 4-0 dell’Spqm Montecavolo sulla Vecchia: hanno segnato Wright, Cerrelli, Farinelli e Boussek.

Pieno anche il risultato tra Vezzano e Folese, coi primi che hanno vinto per 3-0 grazie ad una tripletta di Zobbi.

Questo è l’unico girone a 4 squadre, e manca solo una giornata alla fine.

In questo gruppo si qualificano solo le prime due squadre e la classifica dice: Vezzano 4, Spqm Montecavolo 3, Folese 3, La Vecchia 1.

Tutto ancora da decidere, fino all’ultimo secondo.

g.m.