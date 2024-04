Nel ricordo di Mattia. Gara da ultima spiaggia

Sarà un pomeriggio particolare a Forte dei Marmi, segnato in modo indelebile dal doppio omaggio a Mattia Giani, il calciatore del Castelfiorentino scomparso una settimana fa, che ha vestito la maglia del Real Forte, e a un grande tifoso, Giuseppe Dazzi, una delle anime del gruppo UltraSessantenni. "Prima di parlare della partita, vorrei esprimere a nome di tutta la società le condoglianze ai familiari di Mattia e di Giuseppe – queste le parole di Francesco Buglio - Il nostro cuore è con i familiari. Sono stati giorni duri, Mattia ha lasciato un grande ricordo e Giuseppe era uno di noi. Giocheremo anche per loro".

Real Forte Querceta obbligato a vincere contro il Tau Calcio Altopascio dell’ex Simone Venturi. "Adesso sì, lo possiamo dire: questa è l’ultima spiaggia - avverte Francesco Buglio - la classifica è chiara: se vogliamo ancora sperare nella salvezza, non possiamo sbagliare". I versiliesi non hanno alternative: serve una vittoria per continuare a sperare nei playout. Anche perché il turno di campionato sembra disegnato apposta per dare speranze al Real Forte: c’è lo scontro diretto tra Aquila Montevarchi e Orvietana e il Vivi Altotevere Sansepolcro va in casa della capolista Pianese. "Ma non dobbiamo guardare a quello che fanno gli altri – continua Buglio – pensiamo a noi stessi e all’avversario che andremo ad affrontare, una delle squadre più forti del campionato. Dovremo stare molto attenti, limitare al massimo le loro soluzioni offensive e sperare che, davanti, i nostri attaccanti inventino qualcosa". Buglio recupera Giubbolini dalla squalifica e Lepri da un infortunio. Tognarelli torna a pieno regime, con Buglio che sta pensando se schierarlo dall’inizio.

Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Pecchia, Tognarelli (Maccabruni) Masi, Giubbolini; Michelucci, Bucchioni, Giuliani; Podestà; Pegollo, Flores Heatley.

Michele Nardini