Nel segno dei bomber. Brega lancia il Viareggio

Il Viareggio scappa in fuga e il Pietrasanta si candida per poter salire su treno playoff. È stato un sabato ottimo per le due versiliesi, che poi hanno ricevuto anche buone notizie domenicali coi risultati dagli altri campi (su tutte la sconfitta della Real Cerretese a Castelnuovo). E domani si torna in campo per la 23ª giornata: le zebre non giocheranno poiché il match a San Piero a Sieve è stato rinviato a data da destinarsi mentre i biancocelesti saranno in casa dell’ultima della classe Pieve Fosciana.

Qui Viareggio. Nonostante continui a non aver mai la formazione tipo (tant’è che ancora non si è capito quale sia) non avendo mai avuto tutta la rosa a disposizione e nonostante continui a far fatica negli approcci delle gare interne, il Viareggio sta comunque allungando in testa alla classifica. La gara vinta in rimonta 4-1 contro il Pieve Fosciana fanalino di coda ha evidenziato come le zebre riescano a sfangarla con la loro qualità in alcune individualità. C’è stata l’irruzione in doppia cifra per bomber Brega (al 10° sigillo... e ancora molto bello, in acrobazia) e la salita in cattedra con doppietta di Stefano Marinai in alto a sinistra) nonostante il suo impiego da braccetto non sembri quello ideale per lui. A centrocampo sabato Marinai, Pizza e Minichino tendevano sempre ad abbassarsi a prender palla senza che ci fosse una mezzala vera, d’assalto, in grado di andare sulle seconde palle attaccando gli spazi tra le linee nemiche. Ottima notizia poi il ritorno (subito con gol) di Chicchiarelli che sfruttando uno dei soliti cross del terzino-assistman Cosimo Belluomini ha sprigionato tutta la sua voglia di campo: al Viareggio era mancato tanto, per l’imprevedibilità che sa dare all’attacco.

Qui Pietrasanta. Le punte Pinelli (al 5° centro in stagione, di cui 3° in campionato) e Mengali (al 9° gol stagionale, di cui 7° in campionato) hanno firmato quello che per i biancocelesti è il 6° risultato utile di fila, con 14 punti fatti... di cui 11 nelle 5 gare (tutte senza mai prender gol, con Citti uomo-chiave tra i pali) con Giuseppe Della Bona (in alto a destra) in panchina. La squadra non subisce gol dal 10’ della sfida poi vinta 2-1 in rimonta col Dicomano prima di Natale quando ancora c’era Bucci al timone. Adesso la rincorsa playoff è fattibile eccome.

Simone Ferro