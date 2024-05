Nel segno di Giove pluvio. Carrarese, slitta a oggi il test con la San Marco. Cerretelli suona la carica

L’ondata di maltempo prevista per ieri ha consigliato la Carrarese a rimandare a questo pomeriggio l’amichevole con la San Marco. Gli azzurri sono tornati al pezzo dal 1° maggio per preparare il loro rientro in campo fissato per il 14. In mezzo ci saranno due turni dei playoff da guardare in qualità di spettatori interessati. "Siamo ripartiti con una voglia matta di giocarci le nostre chance – ha spiegato Francesco Cerretelli –. Sono sicuro che con un mister come il nostro prepareremo al meglio tutto quello che serve in un palcoscenico in cui possiamo davvero essere protagonisti, anche memori di quanto accaduto lo scorso anno. Non possiamo permetterci di non essere in condizione fisica e mentale adeguata per affrontare gli avversari che potranno capitarci".

Cerretelli contro il Pontedera ha giocato il secondo tempo totalizzando la sua 15° presenza in campionato. "Sono contento di essere stato utile alla causa contro un avversario organizzato, che occupava bene gli spazi ed aveva grande fisicità. Le prodezze di Cicconi e Zuelli ci hanno aperto la strada e dopo abbiamo mostrato anche una capacità di saper soffrire tutti insieme con una compattezza che ha reso vani gli attacchi dei granata. Con quest’ultima vittoria abbiamo concluso un campionato oggettivamente sopra le righe se si pensa che in questo girone molte squadre blasonate non sono riuscite neppure ad entrare nei playoff o a farlo da protagoniste. Alla base del nostro impressionante ruolino di marcia tenuto da fine gennaio in poi uno dei segreti è la mentalità. Concludere come miglior terza è stato il premio a tutto ciò ma adesso dovremo sfruttare questo vantaggio nelle prossime sfide".

OGGI AZZURRI ALLO STORE

Oggi alle ore 18 è confermata la presenza al Carrarese Official Store di viale XX Settembre dei calciatori Giuseppe Panico, Niccolò Belloni e Simone Zanon che si presteranno per foto e autografi coi tifosi.