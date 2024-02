Nessun vincitore. Corridonia colpisce con Ruzzier, per l’Aurora risponde Ghannoui

AURORA

1

CORRIDONIA

1

AURORA : Frascarelli, Marchetti (45’ Acciarresi), Fratini (87’ Filacaro), Petruzzelli, Armellini, Palazzetti, Massini (73’ Capponi), Ghannaoui, Andreucci (91’ Capradossi), Pucci, Ferreyra (81’ Cela). A disp.: Cartechini, Vicomandi, Romanzetti, Cardinali. All.: Moretti.

CORRIDONIA: Mazzocca, Marinelli, Mariani, Cesca, Romagnoli, Borioni (14’ Monti), Garbuglia, Ciucci (79’ Galdenzi), Ogievba (56’ Piccinini), Ruzzier, Cornero. A disp.: Piergiacomi, Bigoni, Bontempi, Marcelletti, Macchiati, Zazzetti. All.: Fondati.

Arbitro: Tavani di Jesi.

Reti: 16’ Ruzzier, 27’ Ghannaoui.

Note: espulso Pucci all’85’.

Finisce in parità una partita ricca di occasioni. Al 12’ la prima: la conclusione di Armellini viene deviata da un ottimo intervento di Mazzocca. Al 16’ il Corridonia si porta in vantaggio: Monti crossa perfettamente per Ruzzier che di testa manda la palla in rete. Immediata la reazione dei locali che sfiorano il pareggio con Armellini. Al 27’ il risultato è di nuovo in parità: il tiro di Ghannaoui viene deviato da Romagnoli e termina alle spalle del portiere. Sul finire del primo tempo ci prova Pucci a tentare la via del gol dalla lunga distanza. Nella ripresa è Andreucci a impegnare il portiere, poco dopo sfiora la marcatura Ghannaoui che ci prova al 67’ a rendersi pericoloso con un tiro che termina di poco sopra la traversa. Il Corridonia si affida a Cesca e a Cornero che mancano di poco la porta con conclusioni dal limite dell’area. Il Corridonia prova ad approfittare della superiorità numerica dopo l’espulsione di Pucci all’85’ e si rende pericoloso al 91’: Piccini tenta in girata ma la sfera non si abbassa a sufficienza. L’Aurora manca il gol vittoria sul gong: Ghannaoui colpisce deciso di testa ma Mazzocca gli chiude la porta.