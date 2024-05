Nessuno ferma lo Spezia Women. Vittoria e quarto posto in cassaforte

SPEZIA

3

AZALEE

0

SPEZIA: Aliquò, Barraza (76’ Lombardo), Lehmann, Monetini, Duce (85’ Scucka), Dezotti, Ciccarelli, Manea, Lo Vecchio, Buono (85’ Danci), Del Freo (75’ Sansevieri). (A disp: Maarouf, Trentini, Passalacqua). All. Erbetta- Solinas

AZALEE SOLBIATESE: Mazzon (80’ Pizzardi), Pozzi, De Vivo, Marchiori, Marini, Galli (74’ Marelli), Barbini, Badiali, Berlato, Crestan, Meazza (70’ Maderna). (A disp: Pulacini, , De Pieri, Berlato, Lozza). All: Marsich

Arbitro: Merlino di Pontedera (Barlocco di Legnano e Cappelletti di Lodi)

Reti: 40’ Del Freo, 70’ Lo Vecchio, 78’ (rig.) Ciccarelli.

CASTELNUOVO MAGRA – Spezia Women alla dodicesima meraviglia, piega la Solbiatese e conquista matematicamente il quarto posto. La vittoria del Moncalieri non permette alle aquilotte di raggiungere il terzo posto, ora si punta al record di tredici vittorie consecutive. Grande gioia alla fine per le ragazze di Morbioni chiamato a gran voce dalla squadra. Con la promozione in B già saldamente nelle mani del Lumezzane (meritatamente), a due giornate dalla fine occhi puntati sul quarto posto e sulla zona retrocessione. In coda il Vittuone vince al ’94 a Caprera e accorcia a 5 punti il distacco dalla Roma, sconfitta in casa in maniera rocambolesca dal Monterosso: un divario che se confermato a fine campionato, porterebbe al playout fra Vittuone e Roma. Nel match di Castelnuovo Spezia subito arrembante, solo nel primo tempo colpisce due pali Buono e Dezotti, spreca due palle gol sempre Buono prima e Lo Vecchio poi.

Il bravissimo portiere ospite Mazzon con due miracoli nega la gioia a Dezotti e Ciccarelli, ma nulla può sul gran tiro all’incrocio di Del Freo.

Nella ripresa non cambia il copione, Spezia sempre avanti e anche se le occasioni sono meno, la squadra di Morbioni chiude i giochi in 8 minuti: prima Lo Vecchio è brava a dribblare la difesa e mettere in rete, poi Ciccarelli cala il tris su rigore. Domenica chiusura di campionato a Milano contro il Vittuone, in settimana cena di chiusura con l‘inaugurazione del nuovo Locale di intrattenimento Docx show, del patron Conte.

Risultati: Orobica-Baiardo 7-1, Livorno-Ivrea 1-4, Pro Sesto-Lumezzane 2-3, Meda-Tharros 0-1, Caprera-Vittuone 4-5, Moncalieri-Doccia 2-0, Roma-Monterosso 4-6. Classifica: Lumezzane 77, Orobica 69, Moncalieri 63, Spezia 58, Azalee 54, Ivrea 51, Tharros 45, Meda 43, Monterosso 42, Pro Sesto 40, Baiardo 36, Roma 33, Vittuone 28, Doccia 16, Livorno 8, Caprera 6.

M.Z.