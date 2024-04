New Team strappa il pass per i playoff

Il campionato provinciale Opes è giunto al penultimo turno di gare della seconda fase. In settimana si completerà la 6° giornata e dalla prossima prenderanno il via i playoff. In Serie A Girone A il Grill Park Ferrara ancora privo del suo portiere titolare Bigoni, con anche il secondo portiere Ghesini fuori causa per infortunio e con le assenze pesanti tra gli altri di Inglesetti, Arveda e Poltronieri, cade per la 2° settimana consecutiva, questa volta per mano della New Team.

Pronti via e New Team avanti 3-0, poi 5-1 all’intervallo, 7-2, 8-5 e 9-7 finale: tripletta di Di Maso e doppiette di Nava, Gamberini e Fogli per la New Team; doppiette di Sisti, Nigrisoli e Mantovani per il Grill Park Ferrara. Con questo successo la New Team conquista con un turno d’anticipo la certezza della partecipazione dei playoff scudetto. Nell’altro match in programma, Bar La Coccinella avanti dopo 4’; con Sgargetta, ma Bar Nives che impatta con Squarzoni che da portiere di movimento calcia da 10 metri trovando lo spiraglio giusto; 2-1 Bar Nives che va avanti prima dell’intervallo con la stoccata di Tcheuna. Nella ripresa Grazzi riporta in equilibrio il match già dopo 7 minuti. Entrambe vogliono vincere, il Bar Nives gioca costantemente con il portiere di movimento tenendo palla a lungo, mentre il Bar La Coccinella si difende bene e sfrutta gli ampi spazi in ripartenza. L’equilibrio è rotto dal diagonale di destro ancora di Tcheuna e allo scadere la chiude Reitano con un comodo tocco da centro area.