Ngom debutto da sogno, la Fezzanese vince. San Donato battuto nello scontro-salvezza

Fezzanese

2

San Donato Tavarnelle

1

FEZZANESE: Pucci, Salvetti, Giammarresi, Cantatore (91’ Del Bello), D’Alessandro, Masi, Scieuzo, Bruccini, Ngom (63’ Beccarelli), Lunghi, Campana. (A disp. Calò, Martera, Giampieri, Sacchelli, Stradini, Mariotti, Antezza). All. Ruvo.

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croce, Carcani (85’ Seghi), Gistri, Maffei, Bruni, Pecchia (58’ Doratiotto), Vitali Borgarello, Manfredi (76’ Senesi), Sylla, Menga (58’ Dema). All. Bonuccelli.

Arbitro: Isoardi di Cuneo (assistenti Giaveno di Pinerolo e Lo Chiatto di Nichelino).

Reti: 7’ Maffei, 16’ Scieuzo, 36’ Ngom.

Note: espulso al 93’ Ruvo.

SERAVEZZA – Non ci poteva essere miglior esordio per il neoacquisto della Fezzanese Ngom, autore del gol della vittoria in rimonta per 2-1 sul San Donato Tavarnelle. Un successo di vitale importanza per la compagine di Ruvo, arrivata dopo una grande prestazione collettiva in uno scontro diretto per la salvezza. I verdi restano all’ultimo posto ma si avvicinano alle dirette concorrenti portandosi a 5 punti dal Flaminia, a 6 dallo stesso San Donato e dal Terranuova Traiana, a 7 dallo Sporting Trestina. L’altro neoacquisto Antezza è invece rimasto in panchina. Il match giocato a Seravezza si apre col vantaggio ospite al 7’ grazie bella girata di Maffei su cross di Sylla. Al 13’ Croce manca, da sottomisura, la deviazione vincente su cross di Carcani. Al 16’ pareggia Scieuzo con un diagonale da posizione defilata, deviato da un difensore toscano che spiazza Tampucci. Al 18’ il neoacquisto Ngom, al suo esordio, si libera dal limite e calcia di poco a lato. Al 20’ un tiro-cross di Menga esce alto di poco. Un minuto dopo lo smarcato Maffei, a centro area, mette a lato di testa su punizione di Carcani.

Al 36’ i fezzanoti ribaltano il risultato grazie a Ngom che prima impegna Tampucci con un colpo di testa e ribadisce in gol sulla respinta del portiere. Al 38’ grande parata di Pucci sul colpo di testa ravvicinato di Menga su cross di Sylla. Al 50’ Bruni da buona posizione tira troppo debolmente e Pucci para con facilità. Al 60’ Manfredi in mischia si gira bene ma calcia alto da sottomisura. Al 65’ Tampucci para una capocciata di Lunghi su corner di Scieuzo. Al 67’ e all’87’ Campana calcia due volte dal limite di poco a lato nel secondo caso dopo un bella percussione in velocità. All’80’ Pucci è attento sulla conclusione del neoentrato Senesi. All’83’ Doratiotto mette a lato, da pochi passi, su cross di Syla.

Paolo Gaeta