Niente bis per San Marino. Il Parma non fa sconti

Alla San Marino Academy non riesce il bis. Le titane non riescono a dare seguito all’impresa della settimana precedente, trovando sulla propria strada un Parma determinato nella ricerca del terzo successo consecutivo e concentratissimo nella gestione dei momenti della partita, anche per evitare di ricadere nella situazione verificatasi all’andata, quando le biancazzure seppero rimontare le ducali dallo 0-2 del primo tempo al 2-2. Tanto che nel giro di 45 minuti riesce a chiudere il discorso segnando i due gol che decidono la partita e lasciano a secco la squadra di mister Venturi. San Marino Academy: Limardi; Ladu, Manzetti (46’ Bonnín), Gardel (58’ Prinzivalli), Carlini, Peare; Giuliani, Bertolotti (58’ Carrer), Puglisi; Barbieri (67’ Pirini), Tamburini (79’ Menin). A disp.: Montanari, Montalti, Mariotti, Buonamassa. All.: Venturi.

Serie B (20ª giornata): Freedom-Pavia 2-0, Cesena-Tavagnacco 6-0, Genoa-Bologna 1-2, Chievo-Brescia 1-0, Lazio-Res Roma 3-1, Parma-San Marino Academy 2-0, Ravenna-Hellas Verona 0-3, Ternana-Arezzo 3-0.

Classifica: Ternana, Lazio 53; Cesena 49; Parma 46; Hellas Verona 35; Chievo 33; Genova 31; Brescia 30; Bologna 26; Arezzo 21; Res Roma 18; Freedom 17; Pavia 16; San Marino Academy 15; Tavagnacco 12; Ravenna 3.