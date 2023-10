Niente prevendita. Biglietti acquistabili soltanto allo stadio al prezzo di 12 euro

Niente prevendita: i tifosi bianconeri, che volessero seguire la Robur domenica a Pontassieve - fischio di inizio alle 14,30 -, potranno acquistare i biglietti per assistere al match, dal settore ospiti, direttamente alla biglietteria dello stadio, prima della gara: il prezzo dei tagliandi è di 12 euro (intero) e di 10 euro per le donne e per gli over 65. In occasione della trasferta in terra fiorentina, il Siena Club Fedelissimi ha organizzato una colazione nella nuova sede in viale Europa, 21: il ritrovo è alle 11,30, alle 12,30 in programma la partenza per Pontassieve. Per prenotarsi è possibile inviare un messaggio al numero 366.4053060, entro domani.

Il prossimo impegno, per la squadra di Magrini, sarà invece mercoledì 1 novembre al Berni di Badesse con lo Scandicci, la trasferta successiva sarà in casa del Rondinella Marzocco (domenica 5 novembre).