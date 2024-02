"Non molliamo». Cornacchini:: "Avremmo meritato un risultato diverso»

Il Fano alza bandiera bianca al ’Cannarsa’, punito da un contestato rigore. Giovanni Cornacchini: "I ragazzi sono stati bravi, nonostante le difficoltà. Ci stiamo adattando con diversi giocatori fuori ruolo per via delle indisponibilità, purtroppo c’è il rammarico per il risultato. Avremmo meritato qualcosa in più".

Poi: "Non siamo riusciti a concretizzare le occasioni e Termoli alla fine è stato più cinico. Abbiamo giocato contro una squadra che, a dispetto della classifica, ha tra le proprie fila dei calciatori di categoria. Dispiace per il risultato, alla fine siamo stati puniti da un rigore ravvisato dal direttore di gara. Ora dobbiamo tornare a lavorare sperando di recuperare qualche indisponibile, ci sono ancora tante partite e non bisogna mollare".