Non solo eccellenza. I verdetti emessi nei campionati

È ancora tutto da decidere in Eccellenza, quando mancano due turni, con Montefano e Chiesanuova all’inseguimento della capolista Civitanovese che vanta 2 punti di vantaggio sulle due inseguitrici. Anche in fondo non c’è ancora nulla di certo. Nel girone B di Promozione il Matelica ha festeggiato il salto di categoria quando mancano due giornate, nell’altro raggruppamento è salito in Eccellenza il Fabriano Cerreto. Nel girone B, Rapagnano, Aurora Treia e Potenza Picena sono in lotta per evitare l’ultimo posto e restare entro i 10 punti di distacco da Palmense e Appignanese. Nel girone C di Prima categoria, a tre turni dalla fine, è la Settempeda a essere salita in Promozione, l’Esanatoglia è virtualmente retrocessa mentre la lotta per i playout coinvolge molte squadre.