Nopetegui, quasi 10mila firme per la petizione dei tifosi del Milan contro l'allenatore. E spunta il nome di Antonio Conte

Milano, 29 aprile 2024 – La petizione NOPEtegui, lanciata dai tifosi del Milan sulla piattaforma change.org contro l'arrivo sulla panchina rossonera dell'allenatore spagnolo, è già arrivata a quasi 10mila firme. Lanciata sabato 27 aprile da una community, Milan Zone, ha visto immediatamente una massiccia adesione. Questa mattina (lunedì) aveva già superato le 9mila adesioni. #Nopetegui, tra l'altro, è entrato anche alla svelta nei trend di X, ex Twitter.

“Il Milan è una squadra gloriosa che non merita un allenatore come Lopetegui. Non vogliamo che sia in alcun modo sulla panchina rossonera. Il nostro amato club ha una storia ricca di successi, con 19 titoli di Serie A e 7 Coppe dei Campioni/Champions League vinte. Questa è una tradizione vincente che deve essere rispettata e mantenuta”, si legge tra le motivazioni del lancio della campagna. E ancora: “L'arrivo di Lopetegui potrebbe minacciare questo patrimonio storico, considerando il suo passato come allenatore. Durante il suo periodo al Real Madrid, per esempio, la squadra ha avuto prestazioni mediocri e lui è stato licenziato dopo solo quattro mesi. Vogliamo proteggere l'eredità del Milan e assicurarci che sia guidata da un allenatore all'altezza della sua storia gloriosa. Chiediamo quindi alla dirigenza del club di tenere lontano Lopetegui dalla nostra amata panchina rossonera”. Anche la Curva, nei giorni scorsi, ha emesso un duro comunicato: “Le voci relative al nome del futuro allenatore ci fanno capire ancora una volta di più come l'ambizione di rivivere i tempi che furono, non sia prerogativa primaria di questa società”. Aggiungendo: “La scelta del nuovo mister ci farà già capire molto”. Sulla vicenda è anche intervenuto l'ad Giorgio Furlani: “I tifosi sono ambiziosi e vogliono vincere. Li capiamo: anche il club è ambizioso e vuole vincere”. La palla passa ora alla società. L'allenatore da qualche giorno è dato in pole position per ereditare la panchina di Stefano Pioli. Sarebbe pronto anche un contratto della durata di tre anni, da circa 4 milioni a stagione. Lopetegui è libero, visto che ha lasciato prima dell'inizio del campionato il Wolverhampton, ed è corteggiato dal West Ham. Lopetegui non convince i tifosi per il curriculum (un'Europa League con il Siviglia). La piazza vorrebbe un profilo alto come quello di Antonio Conte. Ma non ci sarebbero stati contatti tra il tecnico salentino e la società di via Aldo Rossi che, proprio in questi giorni, è al lavoro per la stretta finale sulla nuova guida tecnica. In lista ci sono anche altri potenziali candidati: da Daniel Fonseca (Lille) a Mark van Bommel (Anversa, al Milan da giocatore insieme a Ibrahimovic) passando per Roberto De Zerbi (Brighton). Giorni caldi: la società è al lavoro per la nuova guida tecnica, i tifosi hanno preso una posizione chiara. E la palla passa al club.

La grafica dei tifosi del Milan: a destra gli ipotetici allenatori del dopo-Pioli bocciati, tra cui Lopetegui, Fonseca e Van Bommel. A destra Antonio Conte, ex di Juve e Inter

In mattinata la petizione è passata dall'essere intitolata NOPEtegui a #bastascoMMesse - #CONte. Chiaro il riferimento alla preferenza per Antonio Conte, ben in vista nell'immagine di copertina mentre esulta guardando verso un Duomo gremito di tifosi rossoneri. Nella foto compaiono anche alcuni tra i possibili e sgraditi successori di Pioli, con gli occhi coperti da hashtag contenenti la parola "no": oltre a Lopetegui, Fonseca e van Bommel.