L’intervista all’ex bandiera del Milan andata in onda su Radio Serie A, è polemica. Maldini: "Sono stato censurato». La Lega nega

Botta e risposta. Al centro, l’intervista che Maldini ha rilasciato al canale ufficiale della Serie A. Censurata, secondo il legale dell’ex calciatore. Non censurata, secondo la Lega. Il nocciolo (censurata o non censurata per cosa?) non lo affronta nessuno, ma la frase incriminata sarebbe quella sull’Inter, data per sfavorita in estate e poi campione d’Italia: "Ha una struttura sportiva che determina il futuro dell’area sportiva, è stata gratificata con contratti a lunga scadenza. C’è stata un’idea di strategia".

Ieri il comunicato "a fronte della nota censura all’intervista presso Radio Serie A" del legale dell’ex capitano e dirigente, Danilo Buongiorno, incaricato "per la tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti, a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione".

Il giornalista Alessandro Alciato, che aveva realizzato l’intervista, nei giorni scorsi aveva parlato sui social di "pressioni per non mandarla in onda".

A stretto giro la risposta della Serie A sulla "presunta censura. La notizia diffusa è falsa. Non corrisponde al vero neanche la circostanza che sarebbero state fatte pressioni per non mandare in onda l’intervista. A seguito di molti commenti negativi, in totale autonomia editoriale e in ossequio a una prassi tipica, la suddetta intervista è stata posta in modalità "non in elenco". Venerdì mattina, non appena si sono attenuate le polemiche, l’intervista è tornata accessibile".

Maldini era stato protagonista anche di uno scambio a distanza con Scaroni, il mese scorso: "Se qualcuno guarda al passato con acrimonia non sta vivendo benissimo il presente", le parole dell’attuale presidente.

"Vivo bene il presente", la risposta. Poi, la querelle scoppiata ieri.

Luca Mignani