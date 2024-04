Notiziario

Riprenderà domani alle 14.30 la preparazione della prima squadra. Per Paolo Indiani e i suoi ragazzi ci sarà quindi una settimana di lavoro prima di scendere in campo al Moccagatta di Alessandria per la sfida playoff contro la Juve baby. Il tecnico amaranto recupererà Gaddini che ha scontato il turno di squalifica, mentre per quanto riguarda i calciatori che erano in diffida - vedi ad esempio Gucci, Lazzarini e non solo - vedranno le rispettive ammonizioni cadere. Il programma di lavoro deve ancora essere sreso noto ma di certo si procederà con una seduta al giorno fino all’impegno di martedì prossimo con la rifinitura che potrebbe anche essere svolta su un campo in direzione Piemonte. Ad ogni modo Indiani dovrà scegliere tra 4-2-3-1 e 4-3-3 e soprattutto quali interpreti mandare in campo dall’inizio dato che Pattarello quasi sicuramente non ci sarà e andrà semmai ad infoltire l’infermeria dove ad oggi è presente anche Masetti che ha chiuso la stagione per l’infortunio al ginocchio.