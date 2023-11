Notiziario. Allenamento congiunto con la Primavera 2. Nella partitella finale i ’grandi’ vincono 3-0

Dopo il successo in Coppa contro la Vis Pesaro, il Cesena ha svolto un allenamento congiunto ieri pomeriggio con la Primavera per prepararsi alla sfida di domenica sempre contro la formazione marchigiana. La gara è prevista alle 20.45 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi e da ieri è iniziata la prevendita (diretta su Sky e in streaming su Now).

Nell’allenamento di ieri la squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi aveva giocato, mentre il secondo gruppo ha sfidato la Primavera in una partitella in famiglia. Il match è stato vinto dai ragazzi di Toscano con le reti di Ogunseye, Adamo e Shpendi. Il Cesena si allenerà oggi e domani, mentre la Primavera farà una seduta per prepararsi alla trasferta contro la Virtus Entella in programma sabato a Chiavari.