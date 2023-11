Notiziario. Biglietti per Gubbio, ultimo giorno. Partita la prevendita per la Coppa

Per i tifosi bianconeri che non lo avessero ancora fatto si ricorda che i tagliandi potranno essere acquistati fino alle ore 19 di oggi sul sito www.vivaticket.it e al Coordinamento Cesena (9-12.30 e 15-19); il botteghino settore ospiti sarà chiuso domani nel giorno di gara. L’accesso all’impianto sportivo Pietro Barbetti sarà garantito solamente mostrando la seguente documentazione agli steward: - Documento di identità - Titolo d’accesso (obbligatorio esibirlo in formato cartaceo e no con lo smartphone) Senza tale documentazione sarà impossibile accedere allo stadio.

Mentre il Cesena si sta preparando per la sfida contro il Gubbio (nella foto Varone che non verrà rischiato), da oggi parte la prevendita per la partita di Coppa Italia contro la Vis Pesaro di mercoledì 8 alle ore 20.45.

I biglietti potranno essere acquistati nei punti vendita Vivaticket e al Coordinamento. L’acquisto in prevendita può avvenire comodamente anche on line sul sito vivaticket.it. Per questa gara verrà chiuso il settore distinti, inoltre i possessori dell’abbonamento potranno acquistare il biglietto ad un prezzo promozionale solo presso il Coordinamento, presentando la ricevuta dell’abbonamento e-o segnaposto. Questi i prezzi (prevendita esclusa): Tribuna €20; Tribuna promo abbonato €10; Tribuna Under 18 €10; Promo abbonato Under 18 €5; Curva Mare €10; Promo abbonato €5; Curva Under 18 €7; Promo abbonato Under 18:€4.