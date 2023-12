NOTIZIARIO. Chiosa punto fermo. Il probabile undici

Allenamento di rifinitura questa mattina al centro sportivo di Rigutino per gli amaranto prima della partenza per Vercelli. Per l’ultima trasferta del 2023 Indiani avrà tutti a disposizione, salvo ovviamente i due lungodegenti Polvani e Coccia. In questi giorni un po’ di cautela è stata usata nei confronti di Chiosa (nella foto) a causa della ferita alla fronte che il difensore si è procurato in uno scontro nel finale contro il Perugia. L’ex Entella ha cercato di evitare contrasti aerei, ma non desta preoccupazione e dovrebbe essere regolarmente al centro del reparto arretrato in coppia con Risaliti dopo l’ottima prestazione di lunedì. Per il resto probabile conferma della formazione che è scesa in campo nel derby.