NOTIZIARIO. Chiosa-Risaliti verso la conferma. Il ritorno di Foglia dopo la squalifica

Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Arezzo alla trasferta di Vercelli dove gli amaranto affronteranno, in campo neutro e a porte chiuse, il Sestri Levante nell’ultima gara del 2023 che chiude anche il girone d’andata. Ieri allenamento pomeridiano a Rigutino. Stesso programma che sarà ripetuto anche oggi, mentre domani mattina seduta di rifinitura sempre al "Giusy Conti". A seguire la partenza per il Piemonte dove sabato alle 18.30 ci sarà il fischio d’inizio della sfida contro i liguri allo stadio "Silvio Piola". Indiani ritrova Foglia che ha scontato il turno di squalifica dopo il rosso rimediato a Sassari. Il resto del gruppo ha recuperato lo sforzo di lunedì sera e sono tutti a disposizione ed eccezione degli infortunati di lungo corso Polvani e Coccia. Probabile, dunque, che si vada verso la conferma della formazione che ha battuto il Perugia. Dopo l’ottima prestazione nel derby difficile immaginare grossi cambiamenti anche se Indiani ha abituato ad applicare rotazioni all’organico anche dopo prove convincenti. Scontato che il modulo sia ancora il 4-3-3 elastico con Settembrini pronto ad alzarsi sulla trequarti per un 4-2-3-1 in fase di possesso palla.