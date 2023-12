Notiziario. Da oggi la prevendita per sabato. I biglietti al Coordinamento

Oggi inizia la prevendita dei tagliandi per la gara Perugia-Cesena, in programma sabato 23 dicembre alle 18.30 presso lo stadio “Renato Curi” della città umbra (visibile in diretta su Sky e in streaming su Now).

La vendita per il settore ospiti (nello specifico la curva sud) inizierà oggi, mercoledì 20 dicembre, presso le ricevitorie Ticketone dell’Emilia Romagna e al Coordinamento Club Cesena con questi orari: oggi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, giovedì e venerdì invece dalle 9 alle 12.30 e sempre dalle 15 alle 19. È invece fatto divieto l’acquisto nel settore Curva Nord e nei settori ordinari per i residenti nella regione Emilia Romagna.

La prevendita terminerà venerdì 22 alle 19. Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita) e varrà la regola dell’incedibilità del titolo, vale a dire del biglietto. Ricordiamo che domenica per la sfida contro la Torres al Manuzzi erano presenti 12.647 spettatori (foto), seconda affluenza casalinga più alta dopo i 14.022 del derby contro il Rimini.