NOTIZIARIO. Domani la ripresa. A Lucca mancherà. Shaka Mawuli

Parte la missione Lucchese. Lunedì alle 20.45 appuntamento al Porta Elisa per un derby toscano a questo punto decisamente importante per le ambizioni playoff del Cavallino. L’Arezzo precede di quattro lunghezze la Lucchese degli ex Gorgone e Testini, con i rossoneri decimi in classifica che vogliono recuperare posizioni sul trenino playoff. Non una partita decisiva ma certamente importante per le ambizioni playoff delle due squadre. L’Arezzo per l’occasione spera di avere a disposizione tutti i propri effettivi, con l’unico calciatore che mancherà all’appello che sarà Shaka Mawuli. Il centrocampista ha infatti raggiunto il limite di ammonizioni contro la Juventus Next Gen e quindi dovrà scontare un turno di squalifica. Tornerà quindi a disposizione per la gara interna contro la Torres.

Intanto al Porta Elisa debutteranno le dirette televisive di Amaranto Channel (canale 97 del digitale terrestre). Lunedì prossimo la prima n occasione del derby contro la Lucchese. Tra l’altro come si evince dal sito della Lega Pro, la tv della Società Sportiva Arezzo ha acquisito il pacchetto per le rimanenti partite legato appunto alle dirette, ma anche alle sintesi e soprattutto alle differite della partite che potranno quindi essere eventualmente trasmesse integralmente nei gorni successivi alla partita in modo da poter nuovamente assistere ai 90’ di gioco.