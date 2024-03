NOTIZIARIO. Domenica alle 14 la gara col Pineto. Test della squadra al Comunale

L’Arezzo ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione in vista della trasferta di Pineto in programma domenica, in riva all’Adriatico alle ore 14.

La squadra si è allenata allo stadio e non al centro sportivo di Rigutino variando il programma rispetto alle ultime settimane. Oggi è prevista una seduta mattutina sempre al comunale. Da definire, invece, la sede degli allenamenti per i prossimi giorni che si svolgeranno comunque con orario pomeridiano (ore 14,30).

Sabato, invece, consueta rifinitura al mattino, a porte chiuse. Proveranno a forzare sia Polvani che Ekuban per capire se potranno essere disponibili per la trasferta in Abruzzo.

Entrambi hanno saltato le ultime tre partite per i rispettivi infortuni. Il difensore ha riportato la frattura del metacarpo della mano, mentre l’attaccante sta convivendo con fastidi al ginocchio. Già dai primi allenamenti della settimana si capirà se ci sono margini per una loro convocazione.