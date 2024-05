Notiziario

Questa mattina alle 10.30 ultimo allenamento per la prima squadra di Paolo Indiani. Appuntamento sul manto erboso del Giusy Conti di Rigutino per la consueta rifinitura a porte chiuse che servirà a sciogliere gli ultimi dubbi per l’undici titolare. Di fatto senza pattarello le scelte davanti sono obbligate con l’impiego di Gucci come centravanti nel 4-3-3 supportato da Guccione e Gaddini, che torna dopo la squalifica. Da capire chi ci sarà in difesa. Coccia viaggia verso un posto da titolare sulla sinistra, mentre a destra toccherà a uno tra Montini e Donati mentre al centro oltre a Polvani spazio a Risaliti (in vantaggio) o Lazzarini. Ma non è da escludere nemmeno la possibilità di vedere in campo dal primo minuto Chiosa. Nessun dubbio tra i plai con Trombini,mentre a centrocampo spazio a Damiani, Mawuli e molto probabilmente a Settembrini che potrebbe beenficiare del cambio di modulo per tornare in campo dal primo minuto. Tranne Pattarello e Masetti non risultano altri calciatori in infermeria.