NOTIZIARIO. Giovannini apre all’ipotesi Livorno: c’è il sì a Locatelli

Mentre l’Arezzo si accinge a preparare la prossima stagione dando pieno mandato al responsabile dell’area tecnica in pectore Aniello Cutolo, in attesa di capire chi ricoprirà il ruolo di direttore generale, il "deus ex machina" del Cavallino dell’ultimo biennio, Paolo Giovannini, sembra vicino a trovare una nuova sistemazione. Per lui si parla già di un accordo per diventare il direttore generale del Livorno nel caso in cui si concretizzasse il passaggio di quote dall’attuale patron Esciuà al gruppo capeggiato dall’imprenditore Andrea Locatelli. Un margine di dubbio è legato appunto al verificarsi di tale cambio societario. Giovannini è comunque ambito anche da altre società: su tutte sembra essersi mossa anche l’Ancona, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Francesco Micciola.