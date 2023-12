Notiziario. In sette ore esaurito il settore ospiti

La prevendita per la partita contro il Perugia, in programma sabato 23 dicembre presso lo Stadio “Renato Curi” (ore 18.30 in diretta su Sky e in streaming su Now), era iniziata solamente ieri mattina alle 10 e in meno di sette ore sono stati venduti tutti i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti riservato ai tifosi bianconeri (1125 posti). Una nuova dimostrazione del profondo affetto e legame che lega il popolo bianconero ai colori del Cavalluccio.

Cavalluccio che dopo la trasferta in terrà umbra festeggerà i giorni santi di Natale e Santo Stefano senza allenamenti e lavoro. I bianconeri dovrebbero usufruire infatti di sei giorni di sosta e dovrebbero tornare ad allenarsi sabato 30 per cominciare la preparazione in vista della gara casalinga contro l’Olbia, prima gara del girone di ritorno, in programma all’Orogel Stadium Dino Manuzzi domenica 7 gennaio 2024.