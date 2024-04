NOTIZIARIO. Le scelte di Indiani per il centrocampo. Ballottaggi aperti

AREZZO

Ancora tre sedute di allenamento prima della trasferta di lunedì sera in casa della Lucchese.

Oggi pomeriggio ultimo allenamento a porte aperte prima di quello di domani mattina e della rifinitura di domenica, entrambi al centro sportivo di Rigutino e lontano da occhi indiscreti per studiare la migliore strategia e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. La partita contro i rossoneri assume un’importanza ancora maggiore a seguito dei recuperi dei giorni scorsi e diventa una tappa fondamentale per difendere un posto playoff. Per Paolo Indiani (nella foto) defezioni solo a centrocampo: Mawuli, ex di turno, è squalificato, mentre Bianchi non è ancora rientrato in gruppo. Il mediano classe 2003 lavora ancora a parte in attesa di completare le terapie per la tendinopatia al ginocchio che lo tiene fermo ormai da poco meno di un mese.

In mediana, dunque, meno alternative del solito, mentre negli altri reparti c’è l’imbarazzo della scelta, anche se la sensazione è che, specialmente in attacco, non cambieranno gli interpreti. In difesa invece ci sono varie soluzioni papabili, così come numerosi ballottaggi aperti, sia al centro che sulle corsie laterali.

Luca Amorosi