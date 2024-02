NOTIZIARIO. Masetti squalificato. Montini al rientro

La partita di Ferrara contro la Spal ha regalato un punto prezioso in classifica e la seconda gara consecutiva con la porta imbattuta. A fare da contraltare, tuttavia, c’è la situazione disciplinare: Masetti è stato espulso per somma di ammonizioni e Risaliti, in pieno recupero, si è beccato un giallo ingenuo per aver allontanato il pallone a gioco fermo. Entrambi salteranno quindi la sfida di sabato contro l’Ancona, altra gara delicata in chiave salvezza diretta. Il numero 4 amaranto, infatti, era in diffida. Improvvisa emergenza, dunque, nel reparto arretrato: accanto a Polvani, attualmente insostituibile, rientrerà tra i titolari Chiosa dopo due partite di fila viste interamente dalla panchina. In Emilia era assente anche Montini, non convocato presumibilmente a scopo precauzionale. Recuperato invece Ekuban, anche subentrato nei minuti finali, mentre migliorano le condizioni di Renzi, convocato venerdì e tornato quindi a disposizione.