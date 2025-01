NOTIZIARIO. Missione Vis Pesaro. Troise al lavoro per preparare la sfida dell’Epifania

Ora le vacanze sono finite davvero. Archiviate anche le lore di libertà concesse in occasione del Capodanno, la prima squadra si metterà nuovamente al lavoro per preparare la prima delle due sfide casalinghe consecutive di questo 2025. Lunedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, appuntamento al Comunale alle 15 per la sfida interna contro la Vis Pesaro. Una partita con più motivazioni quella contro Stellone: c’è da vendicare il pesante ko dell’andata ma anche e soprattutto vincere uno scontro diretto che contro un’altra formazione che vanta gli stessi punti del Cavallino. Tra l’altro le prime posizioni sono distanti solo 6 lunghezze. Questo basta e avanza per far capire quanto e come sia importante la posta in palio lunedì prossimo, senza contare poi che il Cavallino giocherà nuovamente in casa nel turno successivo contro il Pineto. Due partite dove l’intera posta in palio potrebbe di fatto rappresentare il miglior modo per iniziare l’anno nuovo andando ad alzare l’asticella degli obiettivi dopo una prima parte di stagione segnata anche da qualche giro a vuoto.