NOTIZIARIO. Operato Masetti. Tornerà fra 6 mesi

È perfettamente riuscita l’operazione alla quale si è sottoposto Lorenzo Masetti, alla casa di cura Villa Fiorita di Perugia, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Per il difensore, che si era infortunato ai primi di aprile, i tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi.

"Ci tenevo a ringraziarvi per i numerosi messaggi ricevuti e la vicinanza dimostrata, che mi danno quella forza in più per iniziare un duro e lungo periodo di riabilitazione. Ci vediamo presto sul campo" ha scritto il classe 2002 sul proprio profilo instagram.

Nel frattempo gli amaranto proseguono nella preparazione in vista dell’ultima partita di campionato contro il Sestri Levante di domenica sera. Dopo la seduta mattutina di ieri, oggi Indiani concederà un giorno libero al gruppo considerata la festività del 25 aprile. La ripresa è fissata per domani, a Rigutino, con una seduta a porte chiuse