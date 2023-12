NOTIZIARIO. Ottimismo Risaliti. Ballottaggio . Foglia-Damiani

Crescono con il passare dei giorni e quotazioni sulla presenza di Giacomo Risaliti contro la Torres. Il difensore continua a seguire il percorso di recupero e c’è ottimismo per averlo a disposizione di Indiani domenica in Sardegna. Se dal primo minuto o dalla panchina sarà poi una decisione dell’allenatore che potrebbe decidere di rilanciare Chiosa al fianco di Masetti. Per il resto scontato il rientro di Mawuli a centrocampo dopo la squalifica. Anche in mediana le scelte sono varie. Probabile che contro i sardi si torni ad un centrocampo più equilibrato con il rientro tra i titolari di Settembrini e uno tra Foglia e Damiani a completare il reparto. Davanti sicuri Gucci e Pattarello con Guccione favorito su Iori. Oggi allenamento pomeridiano al "Giusy Conti", domani di prima mattina la partenza per Sassari dove nel pomeriggio la squadra effettuerà la rifinitura. Ancora due sedute per Indiani per sciogliere le riserve.