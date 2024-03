Notiziario. Polvani in campo con un tutore. Ekuban ancora ko

La preparazione della sfida al Pineto di domenica prosegue a ritmi serrati eccezionalmente all’interno dello stadio Comunale. Ieri allenamento mattutino ad alti ritmi per gli amaranto, che replicano oggi e domani pomeriggio prima della consueta rifinitura mattutina a porte chiuse di sabato. Polvani è tornato stabilmente in gruppo e, seppur con un vistoso tutore alla mano infortunata, si è allenato regolarmente coi compagni. Ancora assente Ekuban, che difficilmente sarà della partita anche domenica. Oggi alle 16 l’apertura della prevendita per il settore ospiti dello stadio "Pavone-Mariani". I biglietti saranno in vendita fino alle ore 19 di sabato esclusivamente online sul sito postoriservato.it al costo di 11,50 più diritti di prevendita. Sconti per donne, under 18 e over 65 (6 euro) e per gli under 14 (2 euro).