NOTIZIARIO. Renzi da valutare in vista della sfida di venerdì

Nemmeno un giorno di riposo per gli amaranto che già ieri mattina hanno ripreso la preparazione al "Giusy Conti" di Rigutino in vista della trasferta di venerdì a Pontedera. Per chi ha giocato contro l’Entella lavoro di scarico, mentre seduta completa per tutti gli altri. Sarà una settimana più corta dal momento che fra tre giorni l’Arezzo tornerà già in campo per affrontare i granata. Oggi è in programma una seduta pomeridiana, così come domani e giovedì. Venerdi mattina rifinitura a porte chiuse e poi direttamente partenza per Pontedera per la sfida serale (fischio d’inizio alle ore 20,45).

Da valutare le condizioni di Renzi alle prese con la pubalgia, mentre Coccia sta proseguendo nel suo percorso che lo vede ormai sempre più vicino al rientro in gruppo. Dovrebbe riaggregarsi ai compagni già dalla prossima settimana. Per il resto tutti a disposizione per la trasferta in terra pisana.