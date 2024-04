NOTIZIARIO. Riprende il lavoro al Giusy Conti. Bianchi da valutare

Dopo i tre giorni di riposo concessi da Indiani alla squadra, riprendono questa mattina, al "Giusy Conti" di Rigutino gli allenamenti dell’Arezzo in vista della trasferta di Lucca in programma lunedì 8 aprile con inizio alle 20,45. Oggi è prevista una doppia seduta. Tutti in campo alle 11 e poi si replica alle 15. Domani seduta mattutina, venerdì pomeridiana, poi sabato di nuovo in campo la mattina e la rifinitura domenica sempre al mattino. Queste ultime due sessioni si svolgeranno, come di consueto, a porte chiuse. Al "Porta Elisa" mancherà sicuramente Shaka Mawuli, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l’ammonizione rimediata nel recupero contro la Juventus Next Gen. Il ghanese era diffidato. Restano da valutare le condizioni di Bianchi alle prese con un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro.