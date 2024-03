NOTIZIARIO. Risaliti e Bianchi sono in forse

Nemmeno il tempo di assaporare il successo contro la Fermana che gli amaranto sono tornati in campo per preparare la seconda gara casalinga consecutiva in programma sabato prossimo contro la Juventus Nex Gen. Il gruppo ha svolto, ieri, una seduta pomeridiana al centro sportivo di Rigutino. Allenamento defaticante e di scarico per chi ha giocato domenica, lavoro standard per tutti gli altri. Da valutare le condizioni di Risaliti uscito nel finale domenica per una botta. Per il difensore centrale, però, non dovrebbe essere nulla di grave. Prosegue, invece, nel percorso di cure il centrocampista Bianchi alle prese con l’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Le buone notizie arrivano da Ekuban che da questa settimana è pronto a rientrare in gruppo e se non ci saranno intoppi potrà essere disponibile già contro i bianconeri nel turno di Pasqua. Anche Polvani ha ripreso ad allenarsi con i compagni, ma fino a quando non leverà il tutore alla mano non potrà rispondere alla convocazione di Indiani.