NOTIZIARIO. Squadra al lavoro al Giusy Conti. Gaddini squalificato. Gucci in diffida

Riprende questo pomeriggio la preparazione dell’Arezzo in vista dell’ultima gara di campionato contro il Sestri Levante, in programma domenica, al comunale, alle ore 20. Contro i liguri mancherà sicuramente Mattia Gaddini che era diffidato ed è stato ammonito a Perugia. Per lui scatterà la squalifica. L’esterno tornerà direttamente nella prima gara di playoff. A tal proposito questa settimana Indiani dovrà fare opportune valutazioni per quanto riguarda i diffidati. Dell’elenco fanno parte Bianchi, Catanese, Foglia, Gucci, Lazzarini e Masetti. Tolto quest’ultimo che ha terminato la stagione per la rottura del crociato, per tutti gli altri un giallo domenica li renderebbe indisponibili ai playoff. Non è escluso, quindi, che l’allenatore amaranto possa decidere di preservare coloro che sono a rischio squalifica, in particolare quegli elementi fondamentali. Gucci su tutti, o lo stesso Lazzarini in grade forma. Vero anche che gli amaranto sono obbligati a vincere e quindi rinunciare a troppi elementi cardine potrebbe essere un rischio. Va ricordato che il regolamento prevede che ai playoff le ammonizioni si azzerino.

A.L.