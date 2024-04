NOTIZIARIO. Squadra al lavoro. Gaddini squalificato

Ultime ore di preparazione in vista dell’epilogo della stagione regolare in programma domani al Comunale contro il Sestri Levante alle 20. Stamani Indiani terrà la consueta rifinitura a porte chiuse dalle ore 10,30 a Rigutino che servirà per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico dovrà decidere se dare un occhio alla situazione disciplinare, non rischiando dunque i vari Lazzarini, Gucci, Foglia, Catanese e Bianchi, tutti diffidati, o se andare a caccia della vittoria che può regalare una posizione migliore di classifica senza fare calcoli di sorta.

Saranno sicuramente assenti, invece, Gaddini squalificato per un turno dal Giudice sportivo e Masetti, che qualche giorno fa si è operato al legamento crociato del ginocchio. Ultime ore di tempo anche per la prevendita nei consueti punti vendita. Domani, la biglietteria dello stadio sarà attiva dalle ore 17,30.