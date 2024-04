NOTIZIARIO. Squadra in campo pensando al Grifo

Allenamento

pomeridiano a Rigutino per la prima squadra nella giornata di ieri. Paolo Indiani preparerà qui il derby in casa del Perugia, in programma domenica alle 16 e che sarà trasmesso in diretta su Teletruria. Rispetto alla sfida con la Torres il tecnico spera di poter recuperare Montini e Bianchi. Assente Masetti, per lui stagione finita per l’infortunio al ginocchio. Per quanto riguarda Pattarello il numero dieci da settimane è alle prese con un fastidio al ginocchio che lo sta frenando. Anche in questa settimana svolgerà un lavoro ad hoc. Intanto Albero Montini ha rinnovato il contratto in scadenza con l’Arezzo fino al 2026 con opzione per un terzo anno.