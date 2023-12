NOTIZIARIO. Torna Mawuli 800 euro di multa per un fumogeno

Sarà una settimana di lavoro particolare per l’Arezzo, che ha avuto un giorno in più di riposo per aver giocato sabato sera e, vista la lunga trasferta in Sardegna, partirà con un giorno di anticipo per raggiungere Sassari. Il gruppo amaranto riprende il lavoro sul campo agli ordini del tecnico Indiani e del suo staff oggi pomeriggio a Rigutino.

La partenza è in programma sabato mattina, con la squadra che effettuerà la rifinitura in terra sarda prima di affrontare la Torres domenica 10 dicembre alle ore 14. Per questa sfida Indiani potrà contare sul rientro tra i disponibili del ghanese Mawuli dopo il turno di squalifica per l’espulsione rimediata contro la Juventus Next Gen. In settimana dovranno invece essere valutate le condizioni del difensore Risaliti. L’Arezzo intanto dovrà pagare 800 euro di multa per un fumogeno lanciato nel recinto di gioco.