NOTIZIARIO. Torna Pattarello. Gaddini scalpita

Mentre impazzavano le ultime ore di mercato, la squadra amaranto ha proseguito la preparazione per la partita di domenica contro la Virtus Entella. Una marcia di avvicinamento più frenetica del solito, visti gli ultimi giorni di trattative in corso, verso una sfida complessa sia per il valore dell’avversario che per l’assenza del tifo più caloroso. Indiani studia le variabili tattiche per affrontare i liguri, tenendo conto che la punta classe 2000 si aggregherà al gruppo solo oggi e che saranno ancora indisponibili Renzi e Coccia, che stanno svolgendo programmi di recupero personalizzati. Al vaglio del tecnico due opzioni su tutte: il consueto 4-2-3-1 delle ultime uscite, con il rientro di Pattarello a destra e Gaddini (l’unico altro esterno di ruolo rimasto in rosa dopo l’uscita di Iori) a sinistra.