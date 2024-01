NOTIZIARIO. Verso la conferma di Donati e Gaddini. Ballottaggio aperto a centrocampo

Prosegue la preparazione dell’Arezzo in vista della trasferta di domenica ad Olbia. Ieri la squadra ha effettuato il consueto doppio allenamento del mercoledì mentre oggi è in programma una seduta pomeridiana al "Giusy Conti". Lo staff medico sta monitorando sopratutto le condizioni di Renzi che è alle prese con il riacutizzarsi dell’infiammazione al pube. Il terzino è in dubbio per la gara contro i sardi. Migliorano, invece, le condizioni di Coccia che vede sempre più vicino il pieno recupero. Per quanto concerne un’ipotesi di formazione per Olbia, si profila la conferma di Donati a destra dopo l’ottimo esordio contro il Pescara e il rientro al centro della difesa di Chiosa che ha smaltito il fastidio che gli ha impedito di scendere in campo nell’ultima giornata. A centrocampo Mawuli è la certezza, mentre Bianchi è insidiato da Damiani e Foglia. Davanti tornerà Gucci, mentre sulla trequarti Gaddini e Guccione sembrano sicuri di una maglia con Iori, Settembrini e Catanese a giocarsi un posto per sostituire lo squalificato Pattarello.