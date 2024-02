Novafeltria, debutto col Russi per Costantini

Debutto casalingo per mister Costantini (foto) sulla panchina della Vis Novafeltria. Dopo l’esonero di Giorgi, il cammino dell’ex ct della Nazionale di San Marino oggi inizia dai novanta minuti contro il Russi, avversario che staziona nella parte centrale della classifica con l’ambizione di ’abitare’ posizioni più alte. Match casalingo anche per il Pietracuta che se la vedrà con il Cava Ronco in una partita non impossibile per la terza della classe. Andrà a caccia dei tre punti lontano da casa, invece, il Tropical Coriano, pronto oggi a bussare alla porta del Gambettola cercando di avvicinare i cesenati in classifica. Mentre là davanti il Sasso Marconi ieri d’anticipo ha già fatto il suo battendo il Bentivoglio e mantenendo salmente la vetta.

Eccellenza. Girone B (25ª giornata, ore 14.30): Gambettola-Tropical Coriano, Granamica-Diegaro, Masi Torello Voghiera-Savignanese, Massa Lombarda-Castenaso, Medicina Fossatone-Sanpaimola, Pietracuta-Cava Ronco, Reno-Sant’Agostino, Vis Novafeltria-Russi. Ieri: Bentivoglio-Sasso Marconi 1-2.

Classifica: Sasso Marconi 56; Granamica 50; Pietracuta 44; Gambettola 40; Medicina Fossatone 38; Reno, Castenaso 37; Cava Ronco 35; Russi, Tropical Coriano 34; Sant’Agostino 31; Massa Lombarda 30; Sanpaimola 29; Diegaro 25; Vis Novafeltria 21; Savignanese 20; Masi Torello Voghiera 18; Bentivoglio 16.